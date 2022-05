Corpo de jovem que teria sido envenenada por madrasta será exumado nesta quinta no Rio de Janeiro

Segundo laudo médico, Fernanda Cabral, de 22 anos, morreu por falência múltipla dos órgãos; no entanto, polícia investiga envenenamento por chumbinho

Reprodução / Youtube Jovem Pan News Em diligência, a polícia encontrou frasco com o veneno que era colocado na comida pela madrasta



O corpo de Fernanda Cabral, de 22 anos, vai ser exumado nesta quinta-feira, 26, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, após suspeitas de envenenamento. A jovem passou mal em março e chegou a ficar 13 dias internada em um hospital no Rio de Janeiro, mas acabou morrendo. Segundo laudo médico, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. No entanto, a polícia fluminense resolveu aprofundar e iniciar uma investigação do caso após suspeitas de envenenamento. A hipótese ganhou corpo depois que o filho biológico de Cíntia Mariano, madrasta de Fernanda, ter percebido que a mãe colocava chumbinho na comida servida à menina e ao irmão dela, Bruno Cabral, de 16 anos, que também passou mal e chegou a ser internado. As investigações apontam que Cíntia, de 49 anos, teria ciúmes da relação dos enteados com o próprio pai, Adeílson, marido dela. Em diligência, a polícia encontrou frasco com o veneno que era colocado na comida pela madrasta. No entanto, os advogados de defesa negam que ela tenha envenenado os irmãos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga