Corregedoria apura fuga de suspeito algemado pela porta da frente em delegacia

Google Street View/Reprodução Suspeito de roubo de carga fugiu do 75º DP, na zona oeste de São Paulo



A Corregedoria da Polícia Civil investiga a fuga de um suspeito algemado que saiu pela porta da frente de uma delegacia em São Paulo. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, no 75º DP, zona oeste da cidade

O fugitivo havia sido preso com outros dois suspeitos de um roubo de carga. No momento em que o trio assinava os documentos do boletim de ocorrência, um deles saiu correndo.

Um policial chegou a efetuar um disparo contra o suspeito, que conseguiu escapar. Moradores da vizinhança que conversaram com a Jovem Pan sob condição de anonimato, relataram terem visto o homem caminhando rápido pela rua da delegacia. Os vizinhos também disseram não ter visto policiais saindo correndo atrás do suspeito.

Após a fuga, o helicóptero águia da Polícia Militar foi acionado para perseguir o fugitivo, no entanto, ele ainda não foi localizado. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que acompanha as investigações do caso.

* Com informações do repórter Leonardo Martins.