Corregedoria investiga batalhão da PM na Zona Norte de São Paulo

Por pelo menos três horas, um batalhão da Polícia Militar (PM) foi fechado pela Corregedoria em uma investigação de denúncias de tráfico de drogas e homicídio de morador de rua. A ação aconteceu na quinta-feira (25), no quinto batalhão metropolitano, localizado na Vila Gustavo, que cobre parte da Zona Norte da capital paulista.

Durante a intervenção, ninguém podia entrar nem sair do complexo, que ficou cercado por viaturas. Reportagem do site Ponte Jornalismo informou, em janeiro deste ano, que os policiais do quinto batalhão já vinham sendo investigados.

Os PMs são suspeitos de simular um tiroteio para encobrir a execução de morador de rua. O inquérito também apura a cobrança de propina a traficantes e o roubo de um fuzil de um criminoso.

Conversas de WhatsApp obtidas pelo site e enviadas à Corregedoria mostram supostos policiais combinando valores de um pagamento a traficantes. Esse recurso seria usado, em seguida,para fazer um churrasco de comemoração.

A Secretaria da Segurança Pública e a Corregedoria da PM, no entanto, negam que a operação tenha relação com denúncias por tráfico de drogas. Em nota, a pasta afirmou que a Corregedoria recebeu uma denúncia anônima e que estaria verificando a veracidade dos fatos.

A Secretaria da Segurança Pública, no entanto, não esclarece o motivo da ação e nem se algum policial foi preso.

