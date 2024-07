Correios doam livros para reabastecer bibliotecas no Rio Grande do Sul

Obras abrangem ampla gama de temas, como administração, biografias, espiritualidade, filosofia, história, literatura, matemática, psicologia e sociologia

Joédson Alves/Agência Brasil A recomposição do acervo é uma ação crucial para ajudar 138 bibliotecas escolares que foram destruídas pelas enchentes



Os Correios doaram 21,5 mil livros ao sistema estadual de bibliotecas municipais do Rio Grande do Sul, que foram severamente afetadas pelas enchentes ocorridas em maio. As obras abrangem uma ampla gama de temas, como administração, biografias, espiritualidade, filosofia, história, literatura, matemática, psicologia e sociologia. A primeira remessa foi entregue ao Instituto Cervantes de Porto Alegre, uma instituição ligada ao governo espanhol, nesta terça-feira (9). Esses livros serão distribuídos a diversas pessoas necessitadas, principalmente através das bibliotecas municipais. Os títulos pertenciam ao acervo das bibliotecas dos Correios nos Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, além da região metropolitana de São Paulo e estavam armazenados no campus da Universidade Corporativa dos Correios, em Brasília.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A recomposição do acervo é uma ação crucial para ajudar 138 bibliotecas escolares que foram destruídas pelas enchentes em vários municípios do estado. Além da doação de livros, a campanha “Mochila Cheia”, coordenada pela Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, fornecerá também materiais escolares. O objetivo é garantir que crianças e jovens possam continuar seus estudos, mesmo diante das adversidades causadas pelas enchentes.

Publicado por Luisa Cardoso