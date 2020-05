Corte de verbas pode deixar pacientes sem diálise, diz associação

Divulgação/HC Unicamp O Ministério a Saúde deixou de repassar R$ 8 milhões em março



Pacientes que dependem de diálise em todo o país estão preocupados. Apesar do aumento da demanda e dos custos em função da pandemia, clínicas conveniadas ao SUS viram os recursos do governo diminuir nos últimos meses.

Segundo a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, o Ministério a Saúde deixou de repassar R$ 8 milhões em março. De acordo com o diretor regional da entidade no Pará, Eduardo Daher, o corte acontece no pior momento possível.

Segundo Eduardo Daher, a situação é mais grave porque os pacientes de diálise são do grupo de risco do coronavírus e os repasses do Ministério da Saúde não são reajustados desde 2016.

Uma portaria de abril do Ministério da Saúde estabeleceu que, num período de 90 dias, a transferência de recursos referentes aos serviços prestados seria feita com base na média da produção aprovada no segundo semestre de 2019, considerando a média dos últimos 12 meses.

Em ofício à pasta, a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante pediu um esclarecimento urgente de como essas diferenças serão pagas.

