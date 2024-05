Covid-19 mata mais do que dengue em 2024 no Brasil

Foram 3.567 óbitos pelo vírus, enquanto 2.899 pessoas morreram pela doença transmitida pelo mosquito; dados são da plataforma Coronavírus do Ministério da Saúde

EFE/ André Coelho O pico de mortalidade pela Covid-19 ocorreu até a 12ª semana do ano



A Covid-19 superou a dengue em número de mortes em 2024. Até a 20ª semana epidemiológica, encerrada em 18 de maio, o país registrou 3.567 mortes pelo vírus, superando as 2.899 mortes causadas pelo mosquito. Esses dados são da plataforma Coronavírus do Ministério da Saúde e do informe semanal de arboviroses da pasta. A análise detalhada dos dados revela que o pico de mortalidade pela Covid-19 ocorreu até a 12ª semana do ano, com uma média de 217 mortes notificadas semanalmente. Atualmente na rede pública, a vacinação contra a dengue é restrita a crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos de idade, devido à limitada disponibilidade de doses fabricadas pela companhia farmacêutica Takeda. Já a campanha de imunização contra a Covid-19 abrange uma faixa etária mais ampla, incluindo grupos prioritários como crianças, de 6 meses até 4 anos de idade, gestantes, puérperas e idosos. As vacinas são disponibilizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em assistências médicas ambulatoriais.