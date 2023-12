CPI das ONGs realiza leitura do relatório final nesta terça-feira

Documento deve apontar providências que devem ser adotadas sobre o financiamento a instituições com dinheiro público e recursos vindos do exterior, além de solicitar investigações sobre supostas ameaças feitas dentro de comunidades indígenas

Geraldo Magela/Agência Senado Marcio Bittar (União Brasil), relator, e Plínio Valério (PSDB), presidente da CPI das ONGs



A última reunião da CPI das ONGs está marcada para esta terça-feira, 5, a partir das 11h da manhã. O relator da comissão, senador Márcio Bittar (União Brasil), fará a apresentação do relatório do colegiado e, após a leitura do documento, existe a expectativa da comissão conceda um pedido de vista coletiva por até cinco dias antes da votação final do relatório. Instalada em junho, a CPI das ONGs expediu 72 pedidos de informação a diversos órgãos e autoridades, realizou cerca de 30 reuniões e ouviu depoimentos de 28 pessoas, como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, e também o chefe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Mauro Oliveira Pires. O colegiado também realizou diligências externas nos Estado do Acre, Amazonas, Mato Grosso e Pará. Nas visitas, os parlamentares apuraram denúncias apresentadas à CPI sobre o abuso de poder de autoridades ambientais e forças de segurança.

A expectativa é de que o relatório final da CPI aponte providências que devem ser adotadas sobre o financiamento a ONGs com dinheiro público e recursos vindos do exterior, além de solicitar investigações sobre supostas ameaças feitas dentro de comunidades indígenas. No último final de semana, o senador Plínio Valério (PSDB), autor do requerimento que motivou a criação da CPI e presidente do colegiado, se pronunciou nas redes sociais para fazer uma denúncia. O parlamentar alega que o líder indígena Karé Parakanã, que participou da visita da CPI das ONGs a São Félix do Xingu, estaria sendo ameaçado de morte. “Estou responsabilizando a Funai e ONGs que atuam na região por qualquer coisa q aconteça com o líder Karé, ja que o órgão tem conhecimento da ameaça dentro da aldeia”, escreveu Valério no X (antigo Twitter). A CPI das ONGs tem até o dia 19 de dezembro para concluir todas as atividades.