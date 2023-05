CPMI do 8 de Janeiro será instalada nesta quinta-feira

Sessão está marcada para as 9h da manhã e será presidida pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), parlamentar mais velho que compõe o colegiado

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil O MDB ainda não indicou seus membros para compor a CPMI e vem sendo criticado pela oposição



A sessão que vai instalar a CPMI do 8 de Janeiro está marcada para as 9h desta quinta-feira, 25. O senador Otto Alencar (PSD-BA) vai presidir a primeira sessão do colegiado por ser o membro mais velho entre os titulares. Nessa primeira reunião, os parlamentares votarão para eleger o presidente da CPMI, que escolherá o relator. O nome do deputado Arthur Maia (União-BA) aparece como um dos mais cotados para assumir a presidência, enquanto o senador Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, aparece como possível relator. No entanto, o MDB ainda não indicou os membros que irão compor o colegiado, sendo a única legenda que precisa concluir as indicações. Essa ausência vem provocando reações. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner (PT) não descarta a possibilidade do adiamento do início da CPMI caso o MDB não indique os membros. A oposição critica essa postura, avaliando que a possibilidade de adiar a instalação pela ausência dos membros do MDB é mais uma manobra do Palácio do Planalto e da base do governo no Congresso Nacional para inviabilizar o andamento da CPI.

*Com informações da repórter Iasmin Costa