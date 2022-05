Cratera de 15 metros de profundidade assusta moradores em São Paulo: ‘À mercê de uma tragédia’

Deslizamento de terra aumenta diariamente e coloca em risco a calçada e o asfalto da Avenida Amador Aguiar, no bairro Jaraguá, na zona oeste da capital paulista

Reprodução / Jovem Pan Buraco fica na Avenida Amador Aguiar, nas margens do asfalto, onde um enorme contingente de terra continua cedendo diariamente



A cidade de São Paulo pede socorro. Falar de buracos na capital paulista é algo praticamente corriqueiro. No entanto, um buraco de mais de 15 metros de profundidade assusta moradores do bairro Jaraguá, na zona oeste do município. A cratera fica na Avenida Amador Aguiar, nas margens do asfalto, onde um enorme contingente de terra continua cedendo diariamente. “É preocupante. A gente que faz caminhada aqui todos os dias, que passa aqui, é um perigo. Pode despencar a qualquer momento, estamos à mercê de uma tragédia“, conta um dos moradores locais à Jovem Pan. Segundo os populares, o problema é antigo e se estende por pelo menos nove anos. Na semana passada, o local estava mal sinalizado e um carro chegou a cair. Por sorte, o condutor teve apenas ferimentos leves. Desde o ocorrido, a Prefeitura colocou alguns tapumes e parte da calçada foi interditada. O medo entre os pedestres é que tudo caia, incluindo o asfalto. A poucos metros do buraco, outro conjunto de terra também está cedendo. E os problemas não param por aí. Para agravar a situação, quem mora na região está lidando com uma onda de assaltos. Segundo os moradores, os criminosos se escondem atrás dos matos altos e dos buracos para atacar. “Não faz muito tempo, um condomínio aqui próximo os motoqueiros chegaram a render um motorista chegando em casa. A gente fica muito preocupado. Passa um jovem por aqui, inclusive meu filho que vem da escola, e são abordados para roubar celular, o próprio tênis”, relata outro morador.

*Com informações do repórter Vinícius Rangel