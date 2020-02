Cresce o número de divórcios em cartórios; SP lidera ranking

Pedro França/Agência Senado Número de divórcios realizados em cartórios cresceu 20%



Cerca de 20% dos divórcios realizados no Brasil foram feitos em cartórios. Desde 2007, uma lei federal permite a dissolução do casamento fora do judiciário. Segundo o IBGE, dos 385 mil divórcios no país em 2018, 73 mil foram efetivados em cartórios de notas.

Diretora da Associação de Notários e Registradores do Estado de São Paulo (Anoreg), Ana Paula Frontini explica que o trâmite ocorre em apenas um dia. “Já é uma situação difícil, você está terminando um relacionamento, então o que querem é uma solução prática, fácil, rápida e menos custosa que no Fórum. É até injusto, nesta parte, utilizarmos a palavra burocracia, como sinônimo de cartório.”

Goiás foi o estado que mais realizou divórcios extra-judiciais – 78%, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 66%. Em São Paulo, o volume total representa 17%, mas em números absolutos, o Estado lidera com 17 mil divórcios. No Rio de Janeiro e São Paulo, há a permissão dos atos mesmo quando existam menores envolvidos.

