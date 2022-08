Cresce o número de pais solo no Brasil, e especialista diz que ‘desafios são grandes’

Segundo dados divulgados pelo IBGE, número de pais solteiros entre 2005 e 2015 aumentou para 4%; psicólogo cita sociedade machista como um dos desafios da paternidade solo

Jovem Pan News

O Dia do Pais de 2022 é comemorado neste domingo, 14 de agosto. Essa data é simbólica, merecida, mas todo dia é dos pais, assim como todo dia é dia das mães. As homenagens são infinitas. O Anderson sabe muito bem disso. Ele é pai do Vinícius, 15, e da Amanda, 10. Quando os filhos eram mais novos, Anderson, que é agente comunitário da saúde, viu a esposa entrar no mundo das drogas. A separação foi inevitável, e segunda relação não deu certo, porque a ex-companheira tinha ciúme dos filhos. Hoje, muito emocionado, Anderson se diz um pai solo. O caso não é isolado. Segundo o IBGE, de 2005 a 2015, os números de pais solteiros no Brasil chegaram a quase 4%, ainda muito baixo em relação ao número de mães solteiras. Mas ser pai solteiro no Brasil, não é tarefa fácil.

Segundo o psicólogo Ricardo Chaves, ser pai solteiro tem seus próprios contratempos e ainda exige coragem, paciência e compaixão para manter uma boa rotina de vida. “Com certeza isso configura um desafio muito grande, até porque a gente vive em uma sociedade que é baseada em uma cultura machista. A criação dos filhos foi, de alguma maneira na construção cultural e social, foi delegada para a figura materna. Os desafios são granes, mas no meu ponto e vista, ainda estão sendo descobertos, até porque existem dois tipos de pai solo que podemos categorizar no momento: o intencional, que por intenção própria se coloca na criação de filhos intencionalmente como querendo ser o único articulador da educação dos filhos, e o acidental, que pode acontecer por questões de falecimento, divórcio entre outros contextos possíveis”, diz Ricardo.

*Com informações do repórter Maicon Mendes