Criança fica presa em máquina caça-brinquedos de shopping no RJ

Incidente ocorreu em um shopping na Zona Norte da capital fluminense e imagens viralizaram nas redes sociais

Reprodução/ Jovem Pan News Apesar do susto, bombeiros do shopping conseguiram remover a criança, que saiu ilesa



Uma criança ficou presa em uma máquina caça-brinquedos na última terça-feira, 16, em um shopping na Zona Norte do Rio de Janeiro. As imagens do incidente foram gravadas por pessoas que presenciaram a cena, que viralizou rapidamente nas redes sociais. Segundo a administração do shopping, o menino, identificado apenas como Samuel, de 2 anos de idade, entrou pela porta onde saem os brinquedos de pelúcia e só conseguiu deixar a máquina com a ajuda de bombeiros. Apesar do susto, a criança saiu ilesa. Os militares do Corpo de Bombeiros nem precisaram ser acionados, os bombeiros civis do próprio estabelecimento comercial efetuaram o resgate. Confira a cena no vídeo abaixo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga