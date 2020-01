Reprodução Câmeras de segurança flagraram ação dos bandidos



A Polícia procura quadrilha que fez um arrastão em um condomínio residencial, em Osasco, na Grande São Paulo, que está interditado pela Defesa Civil desde dezembro passado. Imagens de câmeras de segurança mostram quatro homens circulando pela garagem do prédio pouco antes da meia noite do dia 13.

Em outro vídeo, é possível ver um dos criminosos forçando a porta de um apartamento com um pé de cabra. Um dos integrantes do grupo entrou no local armado. Os bandidos agiram por mais de duas horas.

Eles levaram eletrodomésticos e objetos pessoais mantidos nos apartamentos após interdição, feita por conta de rachaduras e outros problemas na infraestrutura.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança (SSP) informou que ouviu testemunhas e fez análises nas imagens para esclarecer os fatos e identificar os autores.

O imóvel está interditado desde 11 de dezembro do ano passado, quando os moradores tiveram menos de um dia para reunir pertences e sair dos apartamentos. Eles vão contratar seguranças armados para evitar novos roubos.

A Defesa Civil de Osasco afirmou que os dois prédios que compõem o Condomínio Residencial das Oliveiras vão permanecer interditados até a conclusão das obras e apresentação de documentos. Cerca de 120 famílias moravam nos edifícios, que foram entregues há menos de três anos.

* Com informações da repórter Nanny Cox.