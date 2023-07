Cristiano Zanin tomará posse como ministro do STF nesta quinta-feira

Suprema Corte retomará as atividades a partir desta terça-feira, 1º; além do presidente Lula, os presidentes do Legislativo, deputado Arthur Lira (PP-AL) e senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) também deverão participar da cerimônia

Geraldo Magela/Agência Senado Zanin foi o primeiro indicado de Lula no 3º mandato do petista



O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma as atividades na terça-feira, 1º. Um dos primeiros itens da agenda da Suprema Corte no 2º semestre será a posse de Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar uma cadeira no colegiado. A posse está programada para acontecer no dia 3 de agosto, quinta-feira, às 16h e deverá contar com a presença dos presidentes dos demais Poderes. A sessão será conduzida pela ministra Rosa Weber, presidente da Corte. Na sequência, dois ministros conduzem Zanin para o plenário. Esses ministros são o decano do STF, Gilmar Mendes, e o que tomou posse há menos tempo, André Mendonça. Na sequência, ele fará a leitura do juramento e, após isso, já fará parte da Suprema Corte, que voltará a ter formação completa após a aposentadoria do ex-ministro Ricardo Lewandowski. Os cerca de 530 processos que estavam sob cuidado de Lewandowski serão repassados para Zanin. Ele é o primeiro indicado de Lula ao STF no 3º mandato do petista.

