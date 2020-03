Crivella culpa população e é atingido por barro durante visita à área mais afetada por temporal

Tomaz Silva/Agência Brasil A chuva que caiu no fim de semana também atingiu a região metropolitana, a baixada fluminense e o interior do Estado



O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi alvo de uma manifestação nesta segunda-feira (2) quando foi atingido por uma bola de barro arremessada por uma pessoa em Realengo — um dos bairros mais afetados pelas chuvas fortes que começaram no último sábado (29).

Ele se preparava para dar entrevista quando foi atingido na cabeça. Ele deu sequência à conversa com jornalistas. “As pessoas descartam lixos nas encostas e, quando vem a chuva, tudo desce para entupir a nossa cidade.”

Neste domingo (1º), Crivella gerou polêmica ao declarar em uma reunião com secretários que o Rio de Janeiro poderia ter a cada chuva menos vítimas fatais se as pessoas manejassem melhor seus resíduos. Ele chegou a dizer que as pessoas gostam de morar próximo a áreas de risco porque, assim, gastam menos com tubulação para o descarte regular de dejetos.

O secretario municipal Felipe Michel, braço direito de Crivella, tentou minimizar as declarações do prefeito — e disse que, na verdade, ele quis chamar a atenção para as necessidades das pessoas tratarem bem o lixo produzido dentro de casa. “O que o prefeito quis dizer foi: todos unidos pelo bem da nossa cidade. Essa questão é muito importante.”

A chuva que caiu no fim de semana também atingiu a região metropolitana, a baixada fluminense e o interior do Estado. Há muitos desabrigados, além de vítimas fatais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga