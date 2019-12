Crivella não cumpre promessa e adia pagamento de parcela do 13º de servidores

Marcos Oliveira/Agência Senado Crivella não conseguiu dinheiro para os servidores, mas liberou os chamados duodécimos para o TCU e para a Câmara Municipal



Como a Jovem Pan já havia antecipado, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, não conseguiu cumprir a lei e não pagou, nesta sexta-feira (20), a segunda parcela do 13º salário dos servidores do município.

A data final, a última sexta-feira (20), foi ignorada porque a cidade enfrenta uma crise financeira – cuja vitrine é a rede municipal de Saúde.

Marcelo Crivella usou as redes sociais para anunciar, através de um vídeo, o pagamento da segunda parcela do 13º dos funcionários na próxima semana.

Segundo ele, vai funcionar na segunda-feira irão receber os servidores municipais que ganham até R$ 3 mil. Quem ganha acima desse valor vai receber o valor na sexta-feira (27).

Crivella não conseguiu dinheiro para os servidores, mas liberou os chamados duodécimos para o TCU e para a Câmara Municipal.

Já a situação na rede municipal de Saúde os problemas continuam acontecendo: faltam estrutura, materiais, insumos e medicamentos. A Prefeitura nega.

A morte de um morador de rua em uma unidade de Saúde do Centro do Rio de Janeiro, que aconteceu nessa semana, virou caso de polícia. Uma sindicância também foi aberta e os dois funcionários que pegaram uma cadeira de rodas e deixaram o paciente na calçada foram afastados de suas funções.

De acordo com cálculos da Prefeitura, daqui até janeiro, a receita deve chegar a R$ 1,3 bilhão. A perspectiva é de amenização da crise financeira, apesar de oposicionistas dizerem que o município deve ter gastos de R$ 1,6 bilhão.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga