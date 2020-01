Cuidar da saúde mental é fundamental para boa prova, diz aluno nota mil na redação do Enem

Estadão Conteúdo O aluno também precisa saber qual a realidade social na qual está inserido para apresentar as causas e soluções viáveis



Além do estudo, saúde mental é um dos segredos do estudante Gabriel Lopes, de 20 anos, que atingiu a pontuação máxima. “Cuidem do psicológico, é muito importante você estar bem no dia da prova para dar o seu melhor e não esquecer nada.”

O jovem do Rio de Janeiro presta o Enem desde 2015, quando terminou o ensino médio. No ano passado, durante o período de preparação no Curso pH, ele escreveu pelo menos uma redação por semana.

Tudo o que ouvia ou lia servia de referência para treinar os textos. “Eu li muitas redações exemplares, redações nota mil, identificando palavras, conectivos, estratégias argumentativas — tudo que poderia usar na minha redação. Além de aproveitar as aulas de História, Geografia, Filosofia.”

De acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira (17) pelo Inep, dos quase 4 milhões de participantes do Enem de 2019 apenas 53 tiraram nota mil na redação.

O professor do Sistema de Ensino pH, Thiago Braga, diz que conhecimento sobre a estrutura do texto e carga cultural são fundamentais.

“Essa é uma banca que reconhecidamente valoriza os conhecimentos interdisciplinares, de mundo. De um filme, de uma série, de um livro. Alguma coisa que possa complementar os argumentos e ideias trazidos pelo aluno nessa produção textual”

O professor Thiago Braga destaca a importância de estar atento à atualidade. “Ser um aluno atento a sociedade, não só ter conhecimento cultural mas também social e econômico, além de ter conhecimento da estrutura e camadas politicas. Isso será sempre fundamental para fazer um texto mais perfeito possível.”

Após receber a nota mil, Gabriel Lopes agora vai ao encontro do seu objetivo. “A partir de agora eu vou tentar o Sisu para Medicina na Federal do Rio de Janeiro.”

*Com informações da repórter Livia Fernanda