Cumprindo promessa de campanha, Biden inicia viagem pela Europa nesta semana

Com reunião de líderes do G7 e encontro com a rainha Elizabeth, o democrata dará início ao compromisso de reconstruir as relações com os aliados e com instituições multilaterais

EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL Na Inglaterra, o primeiro compromisso do presidente norte-americano será com os ministros das finanças do G7, que selará o acordo para estabelecer uma taxa mínima de 15% em empresas multinacionais



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, embarca no fim desta semana rumo à Europa para um encontro com os líderes do G7 e uma série de compromissos. A primeira viagem internacional do democrata dará início a promessa estabelecida em campanha de reconstruir as relações com os aliados e instituições multilaterais. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel afirmou nesta terça-feira, 8, que a “a América voltou”. E disse que o encontro com Biden é um reconhecimento da necessidade de uma cooperação global em busca de soluções para problemas como a pandemia ou impostos corporativos na era digital. Na Inglaterra, o primeiro compromisso do presidente norte-americano será com os ministros das finanças do G7, que selará o acordo para estabelecer uma taxa mínima de 15% em empresas multinacionais. Gigantes tecnológicas como Apple, Facebook e Google podem ser afetadas pelo acordo. No domingo, a expectativa é para um encontro do democrata e da primeira-dama, Jill Biden, com a rainha Elizabeth II, no Castelo de Windsor. O presidente seguirá para Bruxelas em 14 de junho para participar da conferência da Otan, aliança que Donald Trump ameaçou abandonar. Por fim, Joe Biden seguirá para Genebra, na Suíça, onde terá uma conferência bilateral com o presidente russo, Vladimir Putin, onde planeja falar sobre a Ucrânia e Belarus, entre outras preocupações. Moscou já foi alertado pela União Europeia que precisa mudar de comportamento para uma melhor relação com as 27 nações do bloco.

*Com informações da repórter Letícia Santini