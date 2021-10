Cúpula da Petrobras descarta possibilidade de privatização da estatal

Segundo fontes da Jovem Pan, o assunto nem chegou a ser discutido internamente e seria muito difícil ser pautado em um ano pré-eleições presidenciais

Agência Petrobras/Geraldo Falcão Assunto da privatização da Petrobras surgiu no cenário de elevações constantes do preço dos combustíveis



Fontes da Jovem Pan na Petrobras disseram, nas últimas horas, que não existe a menor possibilidade da empresa ser privatizada ou do governo federal promover a venda de ações preferenciais e ordinárias, perdendo o controle da estatal. Segundo as mesmas fontes, o assunto sequer chegou à cúpula da companhia, que, consultou o governo e não teve nenhum retorno sobre o tema. A ideia de privatização da Petrobras ganhou força na semana passada, após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) falar sobre o assunto, diante da alta dos combustíveis. As fontes ainda disseram que a Petrobras, apesar dos mal feitos dos últimos anos, continua sendo a ‘galinha dos ovos de ouro’ do governo e que não podem ‘matar a galinha’. A estatal é uma grande geradora de empregos, maior pagadora de tributos e de dividendos do Brasil. Segundo as fontes, se já é difícil botar em ação o plano de desinvestimento da empresa, para venda de ativos, por conta das amarras legais, a privatização seria ainda mais complicada, principalmente por ser um período pré-eleição presidencial.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga