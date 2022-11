Cúpula das Forças Armadas e Ministério da Defesa se reúnem após divulgação de relatório sobre urnas

Segundo nota do Exército, encontro foi feito para tratar do fechamento do ano de instrução militar e para fazer uma análise do trabalho desenvolvido na operação de garantia da votação e apuração no país

BillyBoss/ Câmara dos Deputados Paulo Sérgio Nogueira é atual chefe do Ministério da Defesa do governo Bolsonaro



Menos de 24 horas depois da divulgação do relatório do Ministério da Defesa sobre a fiscalização das urnas eletrônicas no pleito eleitoral deste ano, começou a circular uma informação sobre uma reunião do alto comando do Exército. O encontro seria para tratar justamente do relatório da pasta. No fim do dia, a assessoria de comunicação do Exército divulgou uma nota dizendo que realmente convocou uma reunião com os integrantes do alto comando, mas que o encontro, realizado de forma presencial e por videoconferência, foi feito para tratar do fechamento do ano de instrução militar e para fazer uma análise do trabalho desenvolvido na operação de garantia da votação e apuração no país.

Depois que o relatório do Ministério da Defesa foi divulgado, a pasta publicou uma nota para evitar distorções e esclarecer pontos do documento. A nota inclusive afirma que o trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado qualquer tipo de falha, também não excluiu a possibilidade da existência de inconsistência. Os militares também dizem que não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas estão livres de inserções maliciosas.

*Com informações da repórter Iasmin Costa