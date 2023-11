Curador do Museu da Imigração Judaica cobra diplomacia internacional e diz que ‘existe muito antissemitismo na esquerda’

Marcio Pitliuk, que também é membro da StandWithUs Brasil e referência em pesquisas sobre o Holocausto, falou com o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, nesta quarta-feira

Reprodução/Jovem Pan News Curador do Museu da Imigração Judaica e Memorial do Holocausto de São Paulo, Marcio Marcio Pitliuk, durante entrevista a Jovem Pan News



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

O curador do Museu da Imigração Judaica e Memorial do Holocausto de São Paulo, Marcio Marcio Pitliuk, cobrou ações da diplomacia internacional sobre guerra no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas. Em entrevista nesta quarta-feira, 8, ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Pitliuk, que também é membro da StandWithUs Brasil, disse que a diplomacia precisa agir com olhar para “os dois lados” do conflito, que completou um mês nesta terça-feira, 7, com mais de 11 mil mortos, sendo 1.400 em território israelense e mais de 10.000 na Faixa de Gaza. “A diplomacia precisa lembrar que tem 242 reféns em Gaza. Entre eles estão 30 crianças que viram os pais serem assassinados. Isso é um crime de guerra que a diplomacia deveria estar trabalhando para libertá-los. Além disso, devia estar atuando para que o Hamas entregasse o poder, pois estão usando os próprios palestinos como escudo humano para evitar que as tropas israelenses avancem e os exterminem”, frisou.

Questionado sobre as manifestações pró-Palestina e Hamas em todo o mundo, Pitliuk criticou e disse que “existe muito antissemitismo”. “Principalmente na Europa e na esquerda, que acha que está defendendo causas e minorias. Os judeus são muito mais minorias do que os árabes e palestinos. No Brasil, felizmente, esse antissemitismo é minoria, mas barulhenta. Uma atriz da Globo andou postando um discurso de ódio nas redes sociais. Inclusive, postou uma fake news dizendo que o Exército de Israel é que cometeu esse crime de 7 de outubro, que assassinou os próprios cidadãos para colocar a culpa no Hamas. Olha o absurdo desse texto dessa atriz, que está sendo processada pela Confederação Israelita Brasileira”, completou. Pitliuk não falou o nome da atriz durante a entrevista.

Confira a íntegra da entrevista com o curador do Museu da Imigração Judaica e Memorial do Holocausto de São Paulo, Marcio Marcio Pitliuk :