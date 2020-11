Curso oferecido pelo Sebrae ajuda comerciantes a se prepararem para a Black Friday

Evento conta com uma série de palestras e oficinas gratuitas que acontecem em ambiente virtual

Ricardo Saad é CEO de uma rede especializada em produtos para casa. A empresa, com mais de 30 anos no mercado, conta com e-commerce e 3 lojas físicas. Ele conta que percebeu que os clientes buscam boas ofertas neste período do ano. Por isso, há três anos, decidiu aderir a Black Friday. O empresário relata expectativas positivas no faturamento. “Ano passado já foi uma data bastante forte e esse não temos expectativa ainda maior. A gente faz condições especiais para os lojistas e eles são condições especiais para os clientes na ponta.” O evento Seu Negócio Pronto para a Black Friday, promovido pelo Sebrae-SP, conta com uma série de palestras e oficinas gratuitas que acontecem em ambiente virtual.

Os quatro dias da programação funcionam como uma espécie de passo-a-passo para garantir que o público saia pronto para uma das datas mais relevantes do comércio. A ideia é ensinar os comerciantes a definirem suas ofertas, divulgar produtos e serviços e, também, manter o relacionamento com os clientes depois da Black Friday. É o que explica o diretor do Sebrae, Wilson Poit. “É uma hora para conseguir mais clientes, abrir as portas do negócio para novos relacionamentos não só para vender em novembro, mas por todo o tempo que vem aí pela frente.” Ainda segundo Wilson Poit, antes o Black Friday era mais voltado para as grandes redes. Com a inclusão digital na pandemia, a data passou a ser, também, uma oportunidade para micro e pequenos empreendedores.

