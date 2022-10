Damares Alves e Michelle Bolsonaro reforçam discurso por voto feminino no Nordeste

Comitiva de mulheres ligadas ao presidente Jair Bolsonaro esteve em Pernambuco e segue para Alagoas

Isac Nóbrega/PR A primeira-dama Michelle Bolsonaro



A primeira-dama Michelle Bolsonaro e as ex-ministras e senadoras eleitas Tereza Cristina e Damares Alves discursaram em prol de angariar votos de mulheres em uma passagem pelo Recife nesta sábado, 15. Damaras disse que o país não quer ser governado por um ex-presidiário e falou de vantagens do governo Bolsonaro: “Nunca foi tão fácil escolher. Vida ou morte. Segurança pública ou crime organizado. Mulheres, vocês podem fazer a diferença nesta eleição. Mulheres, saiam daqui, ainda tem muita gente em Pernambuco na dúvida, muita gente”. Tereza Cristina falou sobre o desenvolvimento da agricultura familiar em sua gestão como ministra. E Michelle finalizou as falas pedindo consciência e que o eleitor avalie o governo Bolsonaro: “Vamos votar com consciência. Nós que somos cristãs orar, vamos interceder por aqueles que não estão enxergando. Muitos trocam seu voto por um prato de comida. E isso é uma consequência a longo prazo, um legado negativo para várias gerações”. Da capital pernambucana, Recife, a comitiva segue para Alagoas.

*Com informações do repórter Joélio Alves