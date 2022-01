Daniel Ortega assume presidência da Nicarágua pela quarta vez consecutiva

Cerimônia de posse teve a presença do venezuelano Nicolás Maduro e do cubano Miguel Díaz-Canel

O político Daniel Ortega, de 76 anos, tomou posse para o seu quarto mandato consecutivo, com duração de cinco anos, à presidência da Nicarágua. A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira, 10, em Manágua, com a presença do venezuelano Nicolás Maduro e do cubano Miguel Díaz-Canel. O político estava acompanhado da esposa, Rosario Murillo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram novas sanções a funcionários do governo do país, familiares do presidente e instituições da Nicarágua. Daniel Ortega foi reeleito em 8 de novembro do ano passado, com 74,99% dos votos. No entanto, de modo geral, alguns países já vinham criticando a reeleição, considerada antidemocrática, uma vez que o político mandou prender sete pré-candidatos sob a acusação de “traição à pátria” e fechou partidos de oposição.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano