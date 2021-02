Daniel Silveira muda versão e admite uso de celulares após prisão pela PF

Em depoimento nesta sexta-feira, o deputado disse que fez ligações de dentro da cela utilizando os dois aparelhos telefônicos

Plínio Xavier/Câmara dos Deputados O MPF agora investiga quem pode ter levado os telefones ou facilitado a entrada dos smartphones para o deputado



O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) admitiu que os celulares encontrados na cela onde ele estava na Superintendência da Polícia Federal (PF), no Rio de Janeiro, pertencem a ele. Os dois aparelhos foram encontrados depois de uma vistoria feita por agentes. O parlamentar foi preso no dia 16 de fevereiro, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após publicar vídeos com ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e defesa do AI-5. Ele foi levado para Superintendência da PF onde passou aproximadamente um dia e, durante essa vistoria, teve os dois celulares encontrados dentro de uma bolsa.

Em depoimento prestado nesta sexta-feira, 26, ao Ministério Público Federal (MPF), Daniel Silveira, inclusive, admitiu que fez ligações da cela utilizando os aparelhos. O MPF agora investiga quem pode ter levado os telefones ou facilitado a entrada dos smartphones. Por isso, o órgão solicitou lista de pessoas que tiveram contato e fizeram visitas ao parlamentar para tentar avançar nas investigações. Daniel Silveira segue preso no Batalhão Espacial Prisional em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele tem reclamado, a companheiros de cela, que está se sentindo abandonado e se auto definiu como um “boi de piranha”, expressão usada no Rio de Janeiro equivalente à expressão “bode expiatório.”

*Com informações do repórter Rodrigo Viga