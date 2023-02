Daniel Silveira passa por audiência de custódia nesta sexta-feira e deve ir para presídio em Niterói

Ex-deputado federal está na penitenciária de Benfica, no Rio de Janeiro, um dia depois de ser preso por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado Daniel Silveira foi preso nesta quinta-feira, 2



O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB) está na penitenciária de Benfica, no Rio de Janeiro, após ser preso em Petrópolis nesta quinta-feira, 2. Ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal, onde foi submetido a um exame de corpo de delito, e deve passar por uma audiência de custódia nesta sexta-feira, 3. Depois, ele deve ser levado para o Batalhão Especial Prisional (BEP), em Niterói. O político foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por descumprir uma série de medidas cautelares, entre elas a não utilização de tornozeleira eletrônica que, segundo o ex-deputado, estaria quebrada. Além disso, Silveira também deu continuidade ao uso das redes sociais para, de acordo com Moraes, espalhar fake news e incitar violência contra os ministros do STF. Além da prisão, também foram encontrados R$ 270 mil em espécie na casa dele. Mas de acordo com pessoas ligadas a Silveira, desde que as contas dele foram bloqueadas, ele estaria utilizando o dinheiro em espécie, o que justificaria a quantia.

*Com informações do repórter David de Tarso