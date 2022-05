Datena confirma apoio de Bolsonaro para disputa pelo Senado em SP

Apresentador deve concorrer na chapa de Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo estadual

CHARLES SHOLL/RAW IMAGE/ESTADÃO CONTEÚDO Em sua estreia ao microfone como candidato ao Senado pelo DEM, Datena não economizou nas críticas à segurança pública



Em um almoço nesta sexta-feira, 13, o apresentador José Luiz Datena (PSC) confirmou que deve ser o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Senado por São Paulo. O jornalista se encontrou com o chefe do Executivo na casa de Paulo Skaf, ex-presidente da Fiesp. Datena tem um histórico de desistências na política. Não é a primeira vez que ele diz que vai disputar uma vaga no Congresso ou o governo estadual. Caso mantenha a candidatura, o apresentador deve concorrer a cadeira no Senado na chapa de Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos. Outras figuras da base bolsonarista também colocaram o nome à disposição para ocupar o lugar de Datena: a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e a deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB).

“A gente conversou sobre essa possibilidade. Não é algo concreto, ainda não está fechado. Eu continuo pré-candidata à deputada federal. Mas, como já houve outras desistências do Datena, nós conversamos que, caso o Datena desista e as pesquisas apontem um cenário favorável, eu serei candidata”, disse Zambelli em entrevista à Jovem Pan na semana passada. Uma pesquisa Genial/Quaesp divulgada na última quinta-feira aponta que Datena lidera a disputa em um possível cenário com o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) e Márcio França (PSB).

*Com informações do repórter João Vitor Rocha