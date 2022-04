De olho no Senado, Renan Filho renuncia ao governo de Alagoas

Renúncia do emedebista vai resultar em eleição indireta para o cargo; Paulo Dantas é o mais cotado

Reprodução/Facebook Renan Filho renunciou ao governo de Alagoas



Renan Filho (MDB) anunciou neste sábado, 2, sua renúncia ao governo de Alagoas para concorrer às eleições. A expectativa é que ele dispute uma vaga no Senado. A decisão ocorreu no último dia do prazo estabelecido pela legislação eleitoral porque foi necessária uma reorganização na administração estadual para definir quem assumiria o posto. O vice de Renan, Luciano Barbosa (MDB), foi eleito prefeito de Arapiraca nas eleições municipais de 2020. Com isso, o governo estadual não tem um substituto para o cargo. O sucessor seria o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, o deputado Marcelo Victor, mas ele também será candidato em outubro. Pelos próximos 30 dias, o Estado será comandado pelo presidente do Tribunal de Justiça, Klever Loureiro. Neste período, a assembleia fará uma eleição indireta para eleger um novo governador. A base de Renan Filho articula para a escolha do deputado estadual Paulo Dantas (MDB).

*Com informações da repórter Luciana Verdolin