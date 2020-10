Décimo terceiro salário deve injetar R$ 208 bilhões na economia, diz CNC

No entanto, trabalhadores que tiveram redução de salário e jornada ou a suspensão do contrato serão atingidos por queda proporcional

O décimo terceiro salário vai injetar R$ 208 bilhões na economia brasileira. O valor é 5,4% inferior sobre 2019, o que demonstra o impacto da pandemia da Covid-19. O economista da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, avalia as expectativas para o Natal 2020. “Um Natal relativamente fraco neste ano, as vendas devem crescer em torno de 2% por conta de um décimo terceiro e de uma segunda parcela do benefício mais magrinha nesse ano.”

O economista da Confederação Nacional do Comércio destaca que os trabalhadores que tiveram redução de salário e jornada ou a suspensão do contrato serão atingidos por queda proporcional no décimo terceiro salário. E fala sobre as projeções para a Black Friday. “A nossa expectativa é que a Black Friday seja a primeira data comemorativa do comercio a registrar aumento nas vendas, a gente está fechando os números d a previsão, mas a gente espera um crescimento de dois dígitos em relação ao ano passado.”

*Com informações do repórter Marcelo Mattos