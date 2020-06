Em modelo completo, declaração do Imposto de Renda permite doação

Marcelo Casall Jr / Agência Brasil Receita Federal divulgou cronograma do Imposto de Renda nesta quarta-feira (19)



Contribuinte tem mais sete dias para declarar o Imposto de Renda. O prazo termina na próxima terça-feira (30). Quem recebeu rendimento tributáveis acima de R$ 28.559 deve prestar contas à Receita Federal, bem como quem possui imóveis e aplicações em Bolsa.

Mais de 10 milhões de contribuintes ainda não declararam imposto referente ao ano fiscal de 2019. O tributarista Fábio Tavares lembra erros que levam à malha fina. “O imposto de Renda retido na fonte deve estar corretamente preenchido. É preciso que preste atenção se houve algum tipo de renda privada, de resgate de previdência privada no ano de 2019, se estão espelhados. E também se houve algum tipo de variação patrimonial que esteja refletida no que está sendo entregue.”

O que poucos contribuintes sabem é que pessoas físicas, que declaram pelo modelo completo podem doar até 3% do total devido do imposto para entidades filantrópicas, como o Fundo de Amparo a crianças e adolescentes. O diretor institucional do hospital de Amor de Barretos, Henrique Moraes, reforça o pedido das doações para atendimento ao câncer.

“Basta que você declare pelo modelo completo, vá no campo esquerdo na aba doação direta e ali você segue os passos até chegar no valor disponível para ser doado. Uma vez identificado o valor, você seleciona o Fundo Municipal de Barretos, faz a sua doação e gera uma Darf [Documento de Arrecadação de Receitas Federais] específica pra isso. Você precisa pagar a Darf do Imposto de Renda e a Darf da doação e nos enviar.”

O hospital de Amor é o maior polo de tratamento oncológico gratuito da América Latina. Por meio do Fundo da criança e do adolescente capitou R$ 5.865.000 em 2018, que beneficiaram 38 mil pacientes.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos