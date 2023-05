Declarações de Campos Neto animam mercado sobre os rumos da economia no segundo semestre

Presidente do Banco Central ressalta melhora no comportamento da inflação brasileira e reforça elevação no índice de confiança do mercado

REUTERS/Adriano Machado Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto fala sobre melhora no comportamento da inflação no Brasil



As recentes declarações feitas pelo presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, animam o mercado sobre os rumos da economia no segundo semestre deste ano. Em suas falas, o presidente ressalta melhora, mesmo que lenta, no comportamento da inflação brasileira. Para o economista Fernando Bento, o sinal de queda da Selic começa a parecer mais crível nas projeções dos analistas. “A inflação de fato vem mostrando uma queda. Acho que a gente começa a vislumbrar uma possibilidade talvez já de ter uma queda em agosto. Estávamos esperando isso só para setembro. Mas com esse novo discurso, um pouco mais otimista, quem sabe já em agosto começa uma redução da Selic”, comentou. O economista ainda reforçou que o índice de confiança do mercado também se eleva em razão do surto de inflação mundial, outro ponto destacado por Campos Neto. No entanto, segundo Bento, a elevação da taxa de juros no Brasil, desde 2022, faz com que o país tenha uma inflação mais baixa em relação a grande parte das demais nações desenvolvidas.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos.