Defesa Civil confirma morte de seis pessoas após temporal em São Paulo

Óbitos foram registrados nas cidades de Osasco, Santo André, Limeira, Suzano e na capital paulista

Reprodução / Jovem Pan News Inicialmente, três óbitos haviam sido confirmados, sendo um em Osasco, o segundo em Santo André e o terceiro em Limeira



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

A Defesa Civil de São Paulo confirmou neste sábado, 4, a morte de seis pessoas em decorrência do temporal que atingiu a capital paulista e a região metropolitana do Estado na tarde da sexta-feira, 3. Inicialmente, três óbitos haviam sido confirmados, sendo um em Osasco, o segundo em Santo André e o terceiro em Limeira. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o Capitão Roberto Farina, porta-voz da Defesa Civil, detalhou as ocorrências. “Fizemos um novo balanço e mais três pessoas faleceram em decorrência das fortes chuvas e fortes ventos. Tivemos uma morte em Osasco. Duas árvores caírem em um muro e esse muro caiu sob um carro e matou uma pessoa. Em Santo André, tivemos a queda de uma parede do 18º andar de um prédio e acabou atingindo duas pessoas que estavam passando. Uma ficou com ferimentos leves e a outra faleceu. Em Limeira, tivemos o desabamento de um muro que resultou na morte de uma pessoa, e em Suzano, uma queda de árvore também matou uma senhora que estava passando na rua. Em São Paulo, na zona leste, quedas de árvores também resultaram na morte de duas pessoas”, disse Farina.

Como o site da Jovem Pan antecipou, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) aponta que a capital paulista ficou em estado de atenção para alagamentos entre 15h40 e 17h30. Uma forte ventania atingiu a Zona Sul da cidade, além de uma chuva de granizo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 874 chamados para queda de árvores, além de dois para enchentes e alagamentos e 46 para desabamentos ou desmoronamentos na capital e na Grande São Paulo. De acordo com o CGE, cidade registrou quatro pontos de alagamentos: Butantã e Pinheiros (Zona Oeste), Vila Formosa (Zona Leste) e Santo Amaro (Zona Sul). Houve relatos de queda de energia na região da Vila Prudente, Mooca e Belém (zona leste), Ipiranga e em Guarulhos (Grande SP).

Apesar do temporal, a previsão é que a frente fria que atingirá a capital seja breve, deixando o final de semana sem previsão de novos temporais. O sábado deve começar com céu nublado e rajadas de vento. No decorrer do dia, o céu ficará com poucas nuvens. A mínima é de 15ºC e a máxima deve chegar aos 28ºC. Já no domingo, 5, o dia deve ser ensolarado e não há previsão de chuva. As temperaturas viram 13ºC e 26ºC. Por sua vez, o Capitão Roberto Farina fez o alerta da tendência de antecipação das tradicionais chuvas de verão para o mês de novembro. “Estamos vendo uma antecipação do período chuvoso de dezembro, de verão, então a tendência é ter mais chuvas em novembro. Janeiro pode ter uma retomada das chuvas fortes”, completou.