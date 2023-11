Defesa Civil de SP mostra preocupação com efeitos das chuvas sobre a região metropolitana, o Vale do Ribeira e o litoral

Constantes queda de árvores nos últimos temporais deixa o órgão em alerta; governo do Estado vai anunciar a criação de um gabinete de crise contra os temporais que atingirá o território paulista nos próximos dias

Reprodução/Jovem Pan News Coronel Henguel durante entrevista ao Jornal da Manhã



A onda de calor está com dias contados em São Paulo. O Estado se prepara para a chegada de uma frente fria, que virá acompanhada de um temporal. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, nesta sexta-feira, 17, o secretário-chefe da Casa Militar de São Paulo, coronel Henguel Ricardo Pereira considera a região metropolitana e o litoral paulista como pontos que gera mais preocupação para a Defesa Civil. Segundo Henguel, as constantes queda de árvores nos últimos temporais deixa o órgão em alerta. Na tarde desta sexta-feira, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai anunciar a criação de um gabinete de crise contra as fortes chuvas que devem atingir o Estado nos próximos dias. O grupo, que ficará de plantão para combater eventuais problemas causados pelo risco meteorológico, estará de prontidão até domingo, 19. A iniciativa será divulgada após reunião que acontecerá às 15h, no Palácio dos Bandeirantes, e contará com a presença, além do chefe do Executivo paulista, de prefeitos de todo o Estado. “O alerta é para todo o Estado, mas a região metropolitana é sim prioritária. “Toda a faixa leste e o litoral paulista do Vale do Ribeira até o litoral norte também é preocupante. Hoje à tarde o governador chamou todos os prefeitos para uma reunião para não ser surpreendido por esses eventos”, disse o coronel. “O que impactou mais a Defesa Civil nos últimos dias foi a queda de árvore. Deixou muitos bairros sem energia e muitas cidades sem energia. Isso acarreta em outros problemas. Vem a falta de energia, a falta d’água, o desabastecimento. Estando com a Sabesp aqui também facilita, pois tem muitos municípios que dependem da energia elétrica para fazer o abastecimento. É um plano de contingência em conjunto com os municípios para podermos estar prontos para o que vai acontecer. Os eventos naturais estão mudando bastante. Estamos nos surpreendendo cada vez mais com a severidade, mas a queda de árvore foi o maior problema”, afirma. A reunião contará representantes da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e de concessionárias de energia de São Paulo; da Defesa Civil; e do Corpo de Bombeiros. Além da criação do gabinete, serão discutidos pelas autoridades detalhes de atuação e do plano de ação para esse fim de semana, além de medidas preventivas. Segundo interlocutores do governo de São Paulo, o objetivo é que a equipe fique de plantão para facilitar a gestão, a logística e os atendimentos para eventuais impactos da tempestade serem minimizados. Tarcísio quer que os problemas sejam antecipados e que o governo consiga evoluir na gestão de riscos e desastres.