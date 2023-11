Defesa Civil diz que frente fria chega a SP no fim da tarde deste sábado e vai causar chuvas com granizo, raios e ventos fortes

Temporal deve atingir o Estado por volta das 16h com um acumulado de até 150 mm; ventania pode chegar até 100 km/h

JULIO ZERBATTO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo é uma das cidades que deve ser atingida pela tempestade



Uma frente fria está prevista para chegar em São Paulo no fim da tarde deste sábado, 18, segundo previsão da Defesa Civil. O fenômeno pode causar chuvas intensa, com granizo, raios e ventos que pode chegar a 100 km/h. Nesta sexta-feira, 17, houve chuvas isoladas em alguns pontos do Estado. A preocupação maior, porém, é neste sábado, principalmente nas regiões leste, centro-oeste e noroeste do Estado. “Ontem tivemos pontos isolados de chuva. A previsão é de que a frente fria chegue mais para o final do dia, a partir das 15h ou 16h. Nós podemos ver ventos fortes a partir do meio-dia. O calor ainda está intenso hoje. Em algumas partes do Estado as máxima são de 35ªC. Isso vai ajudar com que no momento que chegue a frente fria, esse choque gere tempestades com granizo, raios e ventos fortes. As regiões leste, centro-oeste e noroeste do Estado serão mais atingidas mais no final do dia com esse frente fria vindo do sul”, disse o capitão Roberto Farina, da Defesa Civil, em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News.

O governo de São Paulo criou um gabinete de crise por conta das tempestades. No dia 3 de novembro, uma forte de chuva que atingiu o território paulista causou oito mortes. Além disso, diversos bairros da capital ficaram sem luz. Na última quarta-feira, 15, uma outra chuva voltou a causar transtornos aos paulistanos. A previsão é que a chuva atinja o Estado por volta das 16h. “Nossa maior preocupação é hoje. Nós temos uma previsão e pode haver alteração, porém estamos preocupados com o período entre as 16h e as 23h. Por isso gabinete de crise foi montado. Diversos órgão estão de prontidão para o aso acontecer alguma normalidade na capital paulista ou em algum município, a mobilização deve ser o mais breve possível”. A tempestade deve variar em algumas regiões. “Ela pode variar, mas basicamente grande parte do Estado vai ser afetado. O que nós temos é que em alguns locais pode ter acumulado de 150 mm neste final de semana no Vale do Paraíba, litoral, na Baixada Santista e na região metropolitana, em torno de de 80mm a 100mm, Em alguns pontos os ventos pode chegar a 100 km/h. Por isso a preocupação da Defesa Civil”, explicou Farina.