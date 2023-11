Defesa Civil explica por que Grande SP não sofreu tanto com frente fria no sábado, mas alerta: ‘Não podemos baixar a guarda’

Apesar da baixa intensidade, fora registradas cerca de 120 árvores, sendo 100 na capital, segundo o órgão

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Alerta de temporais está mantido para São Paulo



A capital paulista e a Região Metropolitana de São Paulo não tiveram grandes problemas com as chuvas que atingiram ambas regiões neste sábado, 18. Contudo, a Defesa Civil manteve o alerta para temporais em todo o Estado para este domingo, 19. Segundo o porta-voz do órgão, capitão Roberto Farina, a chuva perdeu força após a frente fria se desprender. A área mais afetada foi o Vale do Ribeira, no litoral paulista. “Estávamos monitorando minuto a minuto. Essa frente fria, que chegou do Sul do país, se desprendeu e gerou diversos núcleos, que foram para pontos diferentes. O núcleo preocupante estava no Vale do Ribeira, ele se desprendeu e foi em direção ao oceano. Dois núcleos menores foram em direção à capital e na região metropolitana e diminuiu a intensidade das chuvas. Porém nosso alerta segue vigente até essa noite, pois há possibilidade de chuvas intermitentes com ventanias em todo o Estado ainda”, explicou Farina. Apesar da baixa intensidade, fora registradas cerca de 120 árvores, sendo 100 na capital, segundo informou o capitão. “Ontem ela teve uma atuação maior vindo pelo Vale do Ribeira, principalmente. Tivemos 20 municípios que foram mais afetados por esses temporais. Tivemos alguns destelhamentos e desabamentos. Foram cerca de 120 árvores que caíram, 100 delas na capital paulista. Em Ourinhos, a velocidade do vento foi de 87.8 km/h e também na capital paulista, registro de 71.6 km na zona sul”, afirmou. “Existe possibilidade tempestades ainda, com um tempo mais curto e com ventos que podem chegar a 80 km/h e em algumas partes 100 km. Não podemos baixar a guarda”, finalizou.