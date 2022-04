Defesa de Jair Renan diz que investigação por tráfico de influência é ‘para atingir Bolsonaro’

Filho mais novo do presidente da República prestou depoimento à Polícia Federal por cinco horas e meia em inquérito que apura também suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro

Divulgação/Instagram Jair Renan Bolsonaro é o quarto filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL)



Um inquérito da Polícia Federal contra o quarto filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. A investigação analisa se Jair Renan teria usado o acesso ao Planalto para obter benefícios pessoais e se houve troca de vantagens com empresários que atuam no ramo de mineração e construção para articulação de reuniões com o Ministério de Desenvolvimento Regional em um projeto de construção de casas populares. A contrapartida que ele teria recebido pela suposta atuação teria sido um carro elétrico no valor de R$ 90 mil. Jair Renan negou as irregularidades e o advogado Frederick Wassef, que defende o filho mais novo do presidente, disse que as denúncias são baseadas em fake news. “O filho do presidente da República, Jair Renan Bolsonaro, jamais marcou qualquer reunião, atuou como governo, não recebeu nenhum carro, não recebeu dinheiro, são mentiras, são fake news. E o objetivo disso é atacar a imagem do presidente Jair Bolsonaro”, defendeu Wassef. Na saída da Polícia Federal após prestar depoimento, Jair Renan não falou com a imprensa. Já o advogado Frederick Wassef voltou afirmou que o inquérito tem um objetivo central: prejudicar o projeto de reeleição do presidente Bolsonaro. “São acusações levianas, infundadas, ataque da nossa esquerda comunista brasileira, que visa atingir o presidente”, disse. O depoimento de Jair Renan durou cinco horas e meia e resultou em um documento de 40 páginas.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor