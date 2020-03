Defesa Civil recebe doações para desabrigados do litoral paulista

NAIR BUENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO As fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista na semana passada provocaram 42 mortes, até o momento



Colchões, cobertores, cestas básicas, roupas e água potável. Todos esses foram entregues pelo Fundo Social de São Paulo aos municípios da Baixada Santista afetados pelas fortes chuvas na semana passada.

Segundo a presidente do Fundo Social de São Paulo, Bia Doria, até o momento, foram disponibilizadas 32 toneladas de materiais de ajuda humanitária e alimentos. “Nós do Fundo Social enviamos, imediatamente, o que tínhamos no depósito e fizemos uma campanha para que as pessoas pudessem fazer doações. Tudo foi enviado para as prefeituras das três cidades mais afetadas.”

O auxilio do Fundo Social aos municípios da Baixada Santista é feito pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que encaminha as necessidades dos atendimentos durante as ocorrências.

Doações às vítimas podem ser entregues no próprio depósito do Fundo Social de São Paulo, localizado no bairro Jaguaré, que fica aberto das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

*Com informações do repórter Victor Moraes.