Delegado Olim diz ter ‘se expressado mal’ ao falar sobre assédio a Isa Penna

Parlamentar afirmou que a deputada ‘deu sorte’ e ficou mais conhecida depois do episódio na Alesp

Marco A. Cardelino Isa Penna vai pedir o afastamento do deputado Delegado Olim do Conselho de Ética da Alesp



A deputada Isa Penna vai pedir o afastamento do deputado Delegado Olim do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) após o parlamentar afirmar que ela teve “sorte” do assédio sofrido dentro da Casa. Durante participação no Morning Show, da Jovem Pan News, nesta quinta-feira, 21, o deputado afirmou que foi interpretado de forma errada. Na ocasião, durante entrevista em um podcast, ele disse que a deputada teve sorte e “vai se eleger por causa disso”. “Me expressei mal. Ao contrário, eu fui um dos que participei, juntamente com outros deputados, que eu faço parte do Conselho de Ética, e eu fui pela maioria e foi dado seis meses de afastamento do Cury. E uma hora que eu falo, que o cara até me cobrou, que depois que eu vi que falei, que ela teve a sorte. Quis dizer que ela ficou muito mais conhecida do que ela era, com esse caso infeliz”, disse. Em nota, a deputada estadual disse que estuda a possibilidade de abrir um processo por quebra de decoro parlamentar. Segundo ela, as falas de Olim são muito parecidas com os áudios sexistas do agora ex-deputado Arthur do Val sobre as mulheres ucranianas.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha