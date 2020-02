Demanda de empresas por crédito aumenta em 2019, diz pesquisa

Agência Brasil A região Norte foi a que apresentou maior crescimento, com 11,9%, enquanto no Sudeste foi observada alta de 11,4%



A busca das empresas por crédito registrou crescimento recorde em 2019. O aumento de 9,6% foi o maior da série histórica iniciada em 2008. As demandas nas regiões Norte e Sudeste cresceram acima da média nacional.

O economista chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi, destaca que os juros cobrados ainda são muito caros mesmo com a taxa Selic num patamar baixo. Ele explica que isto ocorre devido a falta de concorrência e inadimplência elevada. “A inadimplência ainda está em um patamar muito elevado Enquanto isso não cair, dificilmente os bancos diminuirão as taxas de juros.”

O presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria, Joseph Couri, aponta que apesar de uma melhora na confiança do empresariado, ainda há uma longa estrada a percorrer — especialmente na questão do crédito que ainda não mostra os reflexos do otimismo. “Isto não se refletiu em nenhum dado econômico. Nem a nível de crédito, nem investimento e nem geração de emprego.”

A região Norte foi a que apresentou maior crescimento, com 11,9%, enquanto no Sudeste foi observada alta de 11,4%. Atrás ficaram o Nordeste com 9,6% e Centro-Oeste indicando 8,1%. No Sul a procura foi 5,9% maior.

*Com informações do repórter Daniel Lian