O juiz Eduardo André Brandão tomou posse como o novo presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). Além dos cerca de dois mil juízes federais do país, a entidade representa desembargadores e ministros de Tribunais Superiores que são associados.

A cerimônia, que foi virtual, contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em um breve discurso, ele disse que “não existe democracia sem um Judiciário forte” e segundo ele, é um Poder que vem sendo alvo de notícias falsas.”

O novo presidente da Ajufe, Eduardo André Brandão, disse que com as recentes operações de combate à corrupção, a Justiça Federal ganhou notoriedade, mas também sofreu ataques.

Na ocasião, o agora ex-presidente da associação, Fernando Mendes, falou em defesa do inquérito das fake news conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro.

