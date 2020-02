Democratas vão às primárias nesta terça em New Hampshire

EFE/EPA/CJ GUNTHER Bernie Sanders e Pete Buttigieg se desentenderam na chegada a New Hampshire



O Estado de New Hampshire, região nordeste dos Estados Unidos, já está pronto para as eleições primárias do partido democrata, que acontecem nesta segunda-feira. Nesta época, os moradores do pequeno estado já se preparam para dias de grande movimento, com a chegada de candidatos e eleitores de todo o país para acompanhar a corrida eleitoral.

A garçonete Jennifer Eirrenr, que trabalha em uma lanchonete em Manchester, cidade mais populosa de New Hampshire, lembra que nas últimas eleições, via todos os dias algum político no restaurante, como o senador Ted Cruz e até mesmo o presidente Donalt Trump.

Os eleitores vão votar em um dos 11 pré-candidatos democratas para disputar as eleições presidenciais em novembro deste ano, contra Trump. A votação no Estado é importante, pois é o primeiro com primárias logo depois de Iwoa.

Quem começa ganhando, é claro, sai com vantagem para as prévias em outros estados. Neste momento o foco está em dois candidatos, Bernie Sanders e Pete Buttigieg. Buttigieg ganhou em Iwoa por uma pequena diferença com Sanders, os dois quase ficaram empatados. Várias falhas técnicas marcaram a votação, e por isso, eleitores e candidatos contestam o resultado.

No fim de semana, os pré-candidatos trocaram críticas no debate em New Hampshire e em entrevistas. Buttigieg diz que a postura mais à esquerda de Sanders não ajudaria o partido Democrata nas eleições. E Sanders diz que seu adversário, de 38 anos, não tem a experiência necessária para comandar o país.

Outros candidatos, como Joe Biden e Elizabet Warren, esperam conseguir em New Hampshire os resutlados positivos que não conseguiram em Iwoa.

* Com informações de Mariana Janjácomo.