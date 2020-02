Depois de reclamações, Regina Duarte apaga postagem com artistas

Reprodução Post de Regina Duarte gerou reclamações na classe artística



Os primeiros dias de Regina Duarte à frente da Secretaria Especial de Cultura foram marcados, principalmente, por desentendimentos com parte da classe artística.

Dois dias após aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro, ela publicou uma colagem nas redes sociais com fotos de diferentes artistas, com a legenda “artistas quebram silêncio e apoiam Regina Duarte”. Porém, a postagem rendeu protestos de alguns deles, como as atrizes Carolina Ferraz, Maitê Proença e do ator Luiz Fernando Guimarães, que disseram não querer ter os nomes e as imagens atrelados ao atual governo.

Com isso, a própria Regina apagou a publicação e substituiu por outra, afirmando que o desejo de pacificar e unificar a classe artística já mostra que a “resistência ideológica vai bater forte e tentar impedir que a polarização reinante possa ser vencida”.

A indicação de Regina Duarte ainda não consta no Diário Oficial da União, mas ela já trabalha para se inteirar da estrutura da Secretaria de Cultura, e em breve, indicar componentes para a equipe.

A etapa é encarada como um período de testes, antes que ela assuma oficialmente o cargo. No fim de semana, Regina se reuniu com o presidente Bolsonaro no Palácio da Alvorada.

* Com informações do repórter Levy Guimarães.