Deputado Evair Vieira de Melo diz que prisão de Silvinei Vasques é ‘cena midiática’: ‘Nenhuma necessidade’

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o parlamentar falou sobre a prisão do ex-chefe da PRF e também sobre o depoimento de Anderson Torres na CPMI do 8 de Janeiro

Reprodução/Jovem Pan News Deputado federal Evair Vieira de Melo (PP) falou sobre a prisão de Silvinei Vasques em entrevista ao Jornal da Manhã



O deputado federal Evair Vieira de Melo (PP) criticou a prisão do ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques nesta quarta-feira, 9, em investigação sobre suposta interferência nas eleições de 2022. Em entrevista à Jovem Pan News, Evair classificou a prisão como “midiática”. “Não há nenhuma necessidade, até porque tem endereço conhecido, já apresentou as informações disponíveis e passa-se a impressão de que é mais uma cena midiática para tentar ofuscar efetivamente os atos do dia 8.” O deputado disse que a hipótese de que as blitze da PRF tentaram beneficiar Jair Bolsonaro (PL) não é válida porque, segundo ele, também houve operações em vários municípios com maioria bolsonarista.

“A Polícia Rodoviária Federal cumpriu o seu papel. Vocês imaginam se tivesse acontecido uma tragédia ou um acidente que poderia ser evitado por uma possível investigação da Polícia Rodoviária Federal. Isso também seria debitado na conta da PRF. Conheço as operações da PRF, que se intensificaram por todo o Brasil. Anderson Torres ontem disse que recebeu o relatório de observação e atenção em todos os municípios do Brasil onde Bolsonaro ou Lula tiveram mais de 70% dos votos. Não foi só de Lula, foi de Lula e Bolsonaro”, alegou Evair. Silvinei foi preso em Florinanópolis (SC) pela Operação Constituição Cidadã da PF.

Nesta terça-feira, 8, a CPMI sobre o 8 de Janeiro ouviu o depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres, que também negou suposta tentativa do governo Bolsonaro de influenciar o resultado da eleição. Para Evair Vieira de Melo, o ex-ministro conseguiu esclarecer os fatos na CPMI. “Mesmo tendo a prerrogativa de ficar em silêncio, já iniciou respondendo a todas as perguntas nos mínimos detalhes. Surpreendeu a base do governo Lula, que estava preparada para um massacre. Tendo em vista que esperavam que o Anderson ficasse em silêncio e aí eles iam montar uma retórica de massacre.”

“Anderson Torres respondeu com serenidade, com conhecimento, desmascarou todas as mentiras, inverdades, factoides e fake news, que o governo Lula e sua base prepararam. Foi realmente muito importante (…) Deixou muito claro que a incompetência para evitar os atos do dia 8 ficou no colo do Governo Federal, uma vez que ele mesmo sustentou as informações preliminares que ele coletou e não teve nenhuma reação do governo federal. Omissão do Ministério da Justiça, omissão da Polícia Federal e omissão do GSI”, declarou o deputado. Confira a entrevista completa no vídeo abaixo.