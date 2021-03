Deputado que ‘tentou impedir’ colega suspeito de apalpar Isa Penna falta a depoimento

Na hora da reunião, Alex de Madureira estava participando de um evento com o governador João Doria

TV Alesp/Reprodução de vídeo O relator do caso, Emídio de Souza (PT), vai entregar o parecer nesta quarta-feira, 2



O deputado Alex de Madureira não compareceu para depor ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo nesta segunda-feira, 1º. O parlamentar é considerado peça chave no episódio em que a deputada Isa Penna (Psol) foi apalpada pelo colega Fernando Cury (Cidadania). As câmeras do plenário da Casa mostraram Madureira conversando com Cury segundos antes do ocorrido e, depois, tentando impedi-lo de agir. Fernando Cury alegou ao conselho que ambos falavam sobre a demora na sessão e quais projetos seriam votados.

Na hora da reunião do conselho, Alex de Madureira estava participando de um evento com o governador João Doria no Palácio dos Bandeirantes. Doria reuniu a bancada evangélica da Alesp para assinar um decreto que reconhece atividade religiosa como essencial na pandemia. Alex faz parte da bancada e também compõe a base do governo. Além do parlamentar, o deputado Gilmaci Santos (Republicanos) também não compareceu pelo mesmo motivo. Durante a comissão, os parlamentares apresentaram seus argumentos.

Em depoimento, Teonilio Barba (PT) disse que considera abraço somente quando ele é permitido. Já o Coronel Telhada alegou não ter visto nada por estar de costas. A sessão desta segunda foi a ultima dedicada aos depoimentos. O relator do caso, Emídio de Souza (PT), vai entregar o parecer nesta quarta-feira, 2. Ele tem trabalhado com o entendimento de que o gesto foi premeditado — o que pode ensejar a cassação de Cury. Mas o petista considera a possiblidade de perda de mandato improvável, por isso pensa em uma punição mais branda — como uma suspensão.

*Com informações da repórter Caterina Achutti