Deputados analisam retomada econômica e reconstrução do RS nesta terça

Reprodução/Palacio do Planalto O debate foi solicitado pelo coordenador da comissão, deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS)



A comissão externa da Câmara dos Deputados, que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, realizará nesta terça-feira (9) uma audiência pública sobre a retomada das atividades econômicas e a reconstrução dos municípios afetados. O debate foi solicitado pelo coordenador da comissão, deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS). Na semana passada, a comissão ouviu vários prefeitos e o governador Eduardo Leite, que solicitaram a renegociação da dívida pública do estado e dos municípios. Os prefeitos estiveram no Palácio do Planalto em busca de recursos, alegando que, além das vidas perdidas, o impacto material do desastre natural afetou gravemente a economia local. Diante dessa situação, consideram necessária uma ajuda emergencial. Após o lançamento do Plano Safra na última semana, o Ministério da Agricultura enviou uma secretaria para o estado gaúcho para acompanhar os produtores rurais, setor também muito afetado pelas enchentes. A partir de agora, uma secretaria do Ministério da Agricultura estará no Rio Grande do Sul uma vez por semana para monitorar as ações e os recursos enviados para a retomada do setor do agronegócio. A comissão de agricultura indicou cinco parlamentares para acompanhar essas ações e fiscalizar os investimentos destinados ao Estado.

Publicado por Luisa Cardoso