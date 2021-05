Deputados apresentam plano de socorro aos salões de beleza nesta terça-feira

Texto pretende facilitar o acesso a linhas de crédito, renegociação de dívidas tributárias e compensação de salários

ALEXANDRE PONTES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Com as restrições, 90% dos estabelecimentos não conseguiram pagar os funcionários nos primeiros meses do ano



Para tentar amenizar a crise financeira que assola os salões de beleza, deputados vão apresentar nesta terça-feira, 25, um Projeto de Lei para a criação de um programa emergencial de retomada do setor de estética. Entre outros pontos, o texto pretende facilitar o acesso a linhas de crédito, renegociação de dívidas tributárias e compensação de salários de funcionários. O deputado Ricardo Izar (PP), um dos autores da proposta, ressalta a importância do segmento para a economia do país. “Um segmento que gera mais de cinco milhões de empregos diretos, são cinco milhões de profissionais dedicados à área da beleza, mais um tanto de empregos indiretamente e que sofreu demais. Foi um dos setores que mais sofreu com a pandemia, com a crise do coronavírus, e esse projeto vem para dar fôlego para esse setor tão importante da economia brasileira.”

O setor de salões é um dos mais afetados durante o período de isolamento social. Com as medidas de restrição adotadas por Estados e municípios para conter a Covid-19, 90% dos estabelecimentos não conseguiram pagar os funcionários nos primeiros meses deste ano. O presidente da Associação Brasileira de Salões de Beleza, José Augusto Santos, reforça que a proposta é inovadora porque tem o objetivo de auxiliar toda a cadeia. “Uma indústria de shampoo, por exemplo, vai poder ajudar a financeira, emprestar recursos, para um pequeno salão e esse custo desse dinheiro privado da indústria, de alguma forma, ser abatido do imposto de renda da própria indústria. É uma forma da gente fomentar também essa cadeira produtiva”, ressalta. O projeto também tem como objetivo tornar o salão de beleza um serviço essencial.

*Com informações da repórter Caterina Achutti