Deputados do PT vão ao Ministério Público contra Doria por propaganda eleitoral antecipada

Parlamentares alegam que o tucano utilizou recursos públicos estaduais para lançar sua candidatura ao Planalto

Doria anunciou candidatura à presidência em evento na sede do governo paulista



Os deputados estaduais Emídio de Souza e Paulo Fiorilo, do PT, entraram com uma representação no Ministério Público Eleitoral contra João Doria (PSDB) por propaganda eleitoral antecipada. A ação foi protocolada após o tucano participar de um evento no Palácio dos Bandeirantes em que anunciou sua renúncia ao governo de São Paulo para concorrer à Presidência da República. A legislação só permite o lançamento de candidaturas e a realização de comícios a partir de agosto. “Além do crime de antecipar a campanha, ele faz isso dentro de um equipamento público, o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, e faz isso com recursos públicos, se utilizando de um evento público”, afirmou Emídio em entrevista ao Jornal da Manhã. “No Palácio dos Bandeirantes, naquele mesmo dia, acontecia a cerimônia de assinaturas de convênios com prefeitos. Ele chamou todos, aproveitou aquele evento que já estava ocorrendo e transformou em um comício, o que não é aceitável”, acrescentou. O deputado também ressaltou que Doria fez ataques a outros pré-candidatos, como Lula e Bolsonaro, durante o evento. “A Justiça Eleitoral tem todos os elementos para tomar as providências que precisam ser tomadas”, declarou.