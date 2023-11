Desenrola amplia renegociação para dívidas de até R$ 20.000 a partir desta segunda

Na próxima quarta-feira, 22, o governo federal vai promover o “Dia D”, espécie de mutirão do programa em parceria com o Ministério da Fazenda, organizações da sociedade civil e bancos

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Programa Desenrola Brasil possibilita a renegociação de dívidas



A partir desta segunda-feira, 20, o programa Desenrola Brasil passa a oferecer condições de parcelamento para dívidas com valor atualizado de até R$ 20 mil. Tais valores podem ser renegociados por meio do programa e devem ser relacionados a dívidas que foram adquiridas entre 2019 e 2022. Também estão incluídas dívidas bancárias (como as de cartão de crédito) e as contas atrasadas de outros setores, como energia, água e até do comércio varejista. Na próxima quarta-feira, 22, o governo federal vai promover o “Dia D”, espécie de mutirão do Desenrola em parceria com o Ministério da Fazenda, organizações da sociedade civil e bancos para fomentar as renegociações de débitos e ampliar o alcance do programa, que é dedicado a reduzir o número de endividados e limpar o nome de quem tem o CPF negativado.

*Com informações da repórter Iasmin Costa