Desmatamento na Amazônia cresce 68% em janeiro de 2025

O desmatamento na Amazônia Legal registrou um aumento significativo de 68% em janeiro de 2025, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Segundo dados do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, foram desmatados 133 km², o equivalente a mais de 400 campos de futebol. O estado do Mato Grosso lidera o ranking de desmatamento, representando 45% da área devastada, seguido por Roraima com 23% e Pará com 20%. O instituto alerta para a necessidade de intensificar as ações de fiscalização e monitoramento na região.

A Amazônia, rica em biodiversidade, enfrenta desafios não apenas com o desmatamento, mas também com a mineração ilegal, extração ilegal de madeira e tráfico. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem o meio ambiente como uma de suas bandeiras, anunciou no ano passado um aporte de recursos para a região, em parceria com o presidente francês Emmanuel Macron.

No entanto, os dados recentes indicam dificuldades em conter o desmatamento. Este problema não é exclusivo da atual gestão, mas persiste há anos, com picos de desmatamento registrados em 2015 e 2022, durante os governos de Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, respectivamente.

Publicado por Luisa Cardoso