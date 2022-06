Dez mil policiais militares da reserva receberão armas no Rio de Janeiro

Agentes não podem ter problemas médicos psicológicos ou psiquiátricos e nem estarem cumprido pena nas esferas judicial ou administrativa

WILLIAN MOREIRA / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Policiais militares da reserva vão receber armas no Rio de Janeiro



Uma resolução publicada no Rio de Janeiro determina que os cerca de 10 mil policiais militares da reserva da Polícia Militar do Estado receberão armas de fogo. O texto diz que cada policial reformado pode manter uma pistola, três carregadores e até 50 munições. Os itens poderão até ser usados pelos agentes da reserva para trabalhos extras, os chamados bicos. Para manter o armamento, o agente aposentado tem que cumprir regras e pré-requisitos. Entre eles, o agente não pode ter problemas médicos psicológicos ou psiquiátricos; não pode estar cumprido pena, na esfera judicial ou administrativa; a cada quatro anos, o policial da reserva será convocado à divisão de veteranos e pensionistas para uma fiscalização e instrução de armamento e tiro. A resolução do Rio de Janeiro também prevê o cancelamento do direito às armas aos policiais que respondam a algum procedimento disciplinar, sejam investigados por perda, extravio ou dano de material bélico ou que façam uso indevido do armamento de fogo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga